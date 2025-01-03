Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı, faciadan dönüldü

Yayınlanma: 03.01.2025 - 13:43

Güncelleme: 03.01.2025 - 13:43

Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi’nden Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne hasta sevk eden Özlem Ercek yönetimindeki ambulans, önüne aniden çıkan Mesut Yıldırım yönetimindeki araç nedeniyle kontrolden çıktı. Ambulans, refüje çıktıktan sonra bir ağaca çarparak durabildi.

Kazada araç içinde bulunan 3 personel ve 1 hasta yara almadan kurtuldu. Ambulans içindeki hasta, olay yerine gelen başka bir ambulansla sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.