Erzurum’da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Erzurum’da göreve giden ambulans kaza yaptı. Araç içerisinde sıkışan sağlık çalışanları itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Aziziye ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için giden 112 ambulansı Erzurum-Ilıca karayolu OSB bölgesi yakınlarında sis nedeniyle önündeki araçla çarpıştı.
Kazada ambulans içerisinde sıkışan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Yaralılar, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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