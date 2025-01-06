Erzurum’da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Erzurum’da göreve giden ambulans kaza yaptı. Araç içerisinde sıkışan sağlık çalışanları itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Erzurum’da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 11:56

Edinilen bilgiye göre, Aziziye ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için giden 112 ambulansı Erzurum-Ilıca karayolu OSB bölgesi yakınlarında sis nedeniyle önündeki araçla çarpıştı.

Kazada ambulans içerisinde sıkışan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Etiketler: #Erzurum #Ambulans #kaza

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