Ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdırmıştı: O sürücü hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Bakırköy'de ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdıran şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 11:14
Ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdırmıştı: O sürücü hakkında soruşturma başlatıldı
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Bakırköy'de bir otomobil sürücüsü, iddiaya göre içinde hasta olan ambulansın otomobiliyle önce sıkıştırıp yanına yanaşarak sağlık çalışanlarına hakaretler yağdırdı. Sağlık çalışanı o anları cep telefonuyla görüntüledi.

O GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Polis ekiplerinin çalışması üzerine yakalanan şüpheli, ‘Görevi yaptırmamak için direnme’, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’, ‘Tehdit ve Hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilecek. 


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