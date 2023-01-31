İstanbul'da ambulansa yol vermeyenlere 118 bin 487 lira ceza

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 14:17

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 15:42

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Karagümrük'te ambulansa yol vermeyen düğün konvoyunda bulunan 5 aracı tespit etti.

Araç sürücüleri olan R.A.İ., M.H.N., A.A.H., H.K. ve Z.T. ile araçlarda bulunan M.E.İ., İ.E.İ., M.E. ve İ.E.İ. yakalandı. Şüphelilere, 'emniyet kemeri takmamak'tan 436 TL, 'yetki belgesiz araçtan taşımacılık hizmeti almak'tan bin 353 TL para cezası uygulandı.

Yakalanan araç sürücülerine ise, 'korsan taşımacılık' maddesinden 20 bin 342 TL, 'cam filmi takmak'tan 951 TL, 'geçiş üstünlüğü olan araca yol vermemek'ten 436 TL, 'saygısızca araç kullanmak'tan 436 TL para cezası kesildi.

Ayrıca A.İ. isimli sürücüye 'izinsiz reklam logo' maddesinden 436 TL, tüm şüphelilere toplamda 118 bin 487 TL idari para cezası uygulandı.

Korsan taşımacılıkta kullanılan araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Yakalanan 5 sürücü hakkında "Trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

"KÖTÜ BİR ANI EKLEMEYE DEĞER MİYDİ?"

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul Fatih'te ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki 5 aracın sürücüsüyle yolcularına 118.487 TL para cezası verildi. Karayolları Trafik Kanununun ihlali sebebiyle araçlar 60 gün trafikten men edildi. Kurala uymak varken, mutlu bir güne kötü bir anı eklemeye değer miydi?" dedi.