Ambulansı yumruklayıp, 'beni tanıyor musun?' diye bağırdı
Adana'da kimliği belirsiz bir kişi, trafikte yol verme nedeniyle sürücüsüyle tartıştığı ambulansın camını yumruklayıp, “Beni tanıyor musun?” diye bağırdı. Yaşanan o anlar bir yurttaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.
Olay, gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda meydana geldi.
Kimliği belirsiz bir kişi trafikte yol verme nedeniyle ambulans sürücüsü ile tartıştı. Araçlardan inen sürücüler bir süre tartışmayı sürdürdü. Daha sonra ambulans şoförü aracına bindi.
Bu sırada koşarak ambulansa yaklaşan otomobil sürücüsü, "Beni tanıyor musun?" diye bağırıp, hakaretlerde bulundu. Ambulans sürücüsü ise araçla bölgeden uzaklaştı.
Yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.
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