Otomobil sürücüsü ambulansa dakikalarca yol vermedi!

Küçükçekmece'de vakaya giden ambulansa bir sürücü dakikalarca yol vermedi. Ambulans şoförü, sürücünün yol vermemesi üzerine yolunu değiştirdi.

Otomobil sürücüsü ambulansa dakikalarca yol vermedi!
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DHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 17:51

Olay, önceki gün Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, vakaya giden ambulansa sokak üzerinde ilerleyen bir otomobilin sürücüsü yol vermedi.

Ambulansın siren çalmasına rağmen otomobil sürücüsünün yol vermemesi üzerine, ambulans şoförü yolunu değiştirdi.

O anlar bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Etiketler: #küçükçekmece #Ambulans #araç

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