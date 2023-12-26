Ambulansın dönüş yaptığı esnada çarptığı kadın hayatını kaybetti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hasta nakil ambulansı yolda yürüyen Sevim Karayel’e (68) çarptı. Aynı ambulans ile hastaneye kaldırılan Karayel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ambulansın kadına çarpma anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 22 Aralık günü İzmit ilçesi Cedit Mahallesi’nde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi’nin otopark çıkışında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı, otoparktan çıktığı esnada yolda yürümekte olan Sevim Karayel’e (68) çarptı.
KURTARILAMADI
Kaza nedeniyle ağır yaralanan Karayel, aynı ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan Karayel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 4 çocuk annesi olan Karayel, toprağa verildi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde hasta nakil ambulansının otoparktan çıkıp dönüş yaptığı esnada yolda yürüyen Karayel’e çarpıp aracın altına aldığı anlar yer aldı. Ambulanstan inen sürücü ve çevredeki yurttaşların yaralı kadını sedyeye taşıdığı, daha sonra aynı araç ile hastaneye götürüldüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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