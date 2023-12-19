Ambulansla uyuşturucu taşırken yakalandılar

Yayınlanma: 19.12.2023 - 10:03

Güncelleme: 19.12.2023 - 10:04

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve istihbarat birimlerimizce yapılan çalışma neticesinde sabah saatlerinde Balıkesir’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüphelilerin kullandığı ambulansa (hasta nakil aracı) yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 kilo 14 gram Skunk Esrar Maddesi, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ele geçirildi. Konu ile ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.