Ambulanslara otoyol ücreti tepkisi: ‘Halk sağlığı özelleştirmelere kurban edilemez’

Siyasi iktidarın kamuyu doğrudan ilgilendiren; eğitim, sağlık, ulaşım gibi alanlarda uyguladığı özelleştirme politikaları halk sağlığına da olumsuz etki ediyor. Bu özelleştirme politikaları çerçevesinde; devlete ait kara yollarında bütün ambulanslar geçiş ücretlerinden muaf tutulurken, özel sektör eliyle yapılan yollardan ücrete tabi tutuluyor. ‘Yap-işlet-devret’ sistemi ile özel sektöre devredilen yollardan ücretsiz bir şekilde geçebilmek için ambulansın bir vakaya gittiğini ispat etmesi gerekiyor.

‘SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINA AYKIRI’

Genel Sağlık-İş Sendikası konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada ‘Yap-işlet-devret’ modeliyle yapılan otoyollarda, ambulanslardan ücret alınmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Hastaların özel durumunun özel şirketlerce fırsata çevrildiğinin ifade edildiği açıklamada, “Örnek vermek gerekirse Denizli’den İzmir’e gitmek zorunda kalan bir hasta, özel şirketlerin denetiminde olan bir yolu kullanarak iki saatte çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmektedir. Ancak maalesef bu ayrıcalıktan yararlanabilmesi için hastanın oto yoldan geçiş ücretini ödemesi gerekmektedir. Sosyal devlet anlayışına aykırı olan bu uygulama, hastaların cebine göz dikmiştir! Bir hastanın hızla tedaviye ulaşmasını sağlamak devletin görevi iken yurttaşlar hastalandığı için adeta para cezasına çarptırılmaktadır” denildi.

‘KENDİ CEBİNDEN ÖDÜYOR’

Konuya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr.Derya Uğur ise halk sağlığının özelleştirmelere kurban edilemeyeceğini vurguladı. “Halkın sağlığını yandaşlarınıza kazandırmak uğruna hiçe sayamazsınız” ifadelerini kullanan Uğur, 112 çalışanının özel otoyollardan geçtiği takdirde kendi cebinden ödeme yapmak zorunda bırakıldığının altını çizdi.

Uğur, Sağlık Bakanlığı’na, “Halkın sağlığını tehdit eden ve tehlikeye atan bu uygulamadan derhal vazgeçmelisiniz, özel şirketlerinizin yurttaşların cebine soktuğunuz elini çekmesini sağlamalısınız, fedakârca vakadan vakaya koşan sağlık emekçilerine angaryalarınızı sonlandırınız” çağrılarında bulundu.

Uğur son olarak, “Genel Sağlık-İş, halkın sağlığını hiçe sayan, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini gözetmeyen tüm uygulamaların karşısındadır ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusal, kamucu, halkçı sağlık politikalarının yeniden hayata geçirilmesi için mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” dedi