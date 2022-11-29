Amerikalı besteci Ellison: Yaşar Kemal’in ekoloji çağrısı uzlaştırıcı ve dürüst

29 Kasım 2022 Salı, 10:35

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Kemal Vakfı tarafından düzenlenen “Yaşar Kemal ile Bin Bir Çiçekli Bahçede” sempozyumu için hazırlıklar tamamlandı. 2-3 Aralık tarihlerinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) yapılacak sempozyumda usta yazarın anlatı dünyası “doğa” ve “insan” eksenleri üzerinden tartışılacak.

ANDAÇ: YAŞAR KEMAL’İN SÖZÜNE KULAK VERDİK

Sempozyumun koordinatörü yazar ve eleştirmen Feridun Andaç, Yaşar Kemal’in “Çağımızda doğanın yok edilmesi artık dünyamızın başlıca sorunudur. Havanın, suyun kirlenmesi, doğanın dengesinin bozulması insanlığın bugünkü sorunlarının başlıcasıdır” sözlerine kulak vererek bu sempozyumu düzenlediklerini söyledi.

ELLİSON: “DENİZ KÜSTÜ” DOĞRUDAN BİR EKOLOJİ ANLAYIŞINA SAHİP

Usta yazarın “Deniz Küstü” romanını müzikli tiyatro oyununa uyarlayan Amerikalı besteci Michael Ellison, İzmirlileri sempozyuma beklediklerini söyledi. Ellison “son derece insani bir kitap” olarak tanımadığı “Deniz Küstü”nün doğrudan bir ekoloji anlayışına da sahip olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Bence bu, istatistik üzerine kurulu çoğu çevreci çağrıdan daha uzlaştırıcı ve dürüst. Ayrıca romanın yazıldığı dönemde Batı’daki çevreci hareket yeni yeni ortaya çıkıyordu ve dünyayı koruma gerekliliğiyle ilgili argümanlara bazen genellikle gülünüp geçiliyor, bazen de düpedüz sağır kalınıyordu. Yaşar Kemal işte böyle bir dönemde, hem de çevre duyarlılığı konusunda pek ileride olmadığı düşünülen Türkiye’de bu başyapıtı ortaya koymuştu.”

TÜRKAN ŞORAY: “BANA EN GURUR VEREN FİLMİM YILANI ÖLDÜRSELER”

Sempozyum “Yaşar Kemal’e Merhaba” başlıklı ön oturum ile başlayacak. İlk oturuma Amerikalı besteci Michael Ellison, usta yazarın İsviçre’de kitaplarını basan Union Yayınevi’nin yöneticisi Lucien Leitess, şair Ataol Behramoğlu ve Yaşar Kemal’in “Yılanı Öldürseler” romanından aynı isimle beyaz perdeye aktarılan filmin yönetmeni Türkan Şoray konuşmacı olarak katılacak. “Meslek hayatımda bana en gurur veren filmim Yılanı Öldürseler” diyen Şoray, filmin beyaz perdeye aktarılma ve çekim aşamasını anlatacak. Yakın dostları hem Yaşar Kemal hem de onun edebiyatı hakkında konuşacak. İki günlük sempozyumda ön oturumun da dahil olduğu 7 oturumda sanatçılar, edebiyatçılar, gazeteciler ve bilim insanları konuşacak. Sempozyumun ardından Kardeş Türküler konser verecek.

YAŞAR KEMAL: “HER GÜN GEÇTİKÇE BİRAZ DAHA GEÇ KALIYORUZ”

Usta yazar Yaşar Kemal şöyle uyarıyor: “Doğa ölünce, dengesi bozulunca onu kimse kurtaramaz. ... Doğanın dengesini yeniden bulmak, onu yeniden yaratmak pek öyle kolay değil. Biz diyoruz ki, yol yakınken, her şey daha yakılıp yıkılmadan, yurdumuzu kurtarmalıyız. Her gün geçtikçe biraz daha geç kalıyoruz ve yıkım uçurumuna yuvarlanıyoruz.”