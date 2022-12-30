Amerikalı yapımcıyı dolandıran şebekeye operasyon: Çok sayıda gözaltı var

30 Aralık 2022 Cuma, 11:17

Amerika'da yaşayan Lori Etta Taub, sosyal medya üzerinden Alex Quin isimli biriyle tanıştı. Quin, kendisini Lori Etta Taub'a Türkiye'de yaşayan bir Amerikan vatandaşı olarak tanıttı. İkili arasında başlayan görüşmeler kısa sürede sıklaştı. Bu sırada Alex Quin, Taub'a yatırım yapabileceği alanlarda da yol göstermeye başladı.

3 MİLYON DOLARLIK 'YATIRIM'

Lori Ette Taub'a yönlendirdiği hesaplara para yatırması durumunda kısa sürede faiziyle geri alacağını belirten Alex Quin, Amerikalı kadına bazı kripto cüzdan hesaplarına da yatırım yapmasını söyledi. Quin'e güvendiği için onun tavsiyeleriyle yaklaşık 3 milyon dolarlık yatırım yapan Taub, aradan zaman geçmesine rağmen parasını geri alamadı. Bunun üzerine durumdan şüphelenen Taub, Türkiye'ye geldi. Burada dolandırıldığını öğrenen Taub, savcılığa giderek şikâyetçi oldu.

Taub'un şikayetinin ardından yapılan çalışmalarda aralarında kendini Amerikan vatandaşı Alex Quin olarak tanıtan Nijeryalı Cyril Amechi Enebeli'nin de bulunduğu 4 şüpheli geçtiğimiz gün yapılan operasyonla yakalandı. Çalışmalarına devam eden polis, dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 5 kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.