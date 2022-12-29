Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer’in sevgilisi Kısmetse Olur yarışmasında ortaya çıktı

29 Aralık 2022 Perşembe, 11:28

Kısmetse Olur, yeni formatı ve yeni yarışmacıları ile dijital platformda yayınlanmaya başladı. Öykü Serter’in sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında yer alan gelin ve damat adayları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Yarışmadan elenen Tuğçe'nin ardından eve dahil olan kişi ise Eslem Sena Nur isimli kadın oldu. Programa dahil olan yarışmacının ise Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer’in eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Geçen yıl Show TV habere çıkan Eslem Sena Nur,"Bir buçuk yıl önce duygusal bir birliktelik yaşadık birkaç ay sürdü ve kıskançlık yüzünden ayrıldık. Böyle bir planı olduğundan haberim yoktu" dediği ortaya çıktı.

Faruk Fatih Özer'in böyle bir işe kalkışamayacağını, onu da piyon olarak kullanılabileceğini söyleyen Eslem Sena Nur, kendisiyle ilgili çıkan haberler ve fotoğraflardan da rahatsız olduğunu ifade etmişti.