Anadolu Ajansı 'gözaltında' demişti: Alparslan Kuytul'dan yalanlama

Yayınlanma: 24.01.2025 - 18:43

Güncelleme: 24.01.2025 - 18:43

Anadolu Ajansı, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı eski Yöneticisi Alparslan Kuytul'un gözaltına alındığını öne sürmüştü.

Alparslan Kuytul'un sosyal medya hesaplarından haberlere ilişkin yalanlama geldi. Haberin doğru olmadığı belirtilen açıklamada Anadolu Ajansı'ndan düzeltme talep edildi.

Kuytul'un açıklaması şu şekilde:

"Kamuoyuna Açıklamamdır! Gözaltına alındığıma dair çıkan haberler yalandır.

Ben şu anda evimde kitabımı okuyorum. Ya başkasıyla karıştırılmış ya da bazı derin güçler bana gözdağı vermek için bu yalan haberi yayınlatmış olabilirler.

Bu yalan bilgiyi giren haber siteleri Anadolu Ajansını kaynak göstermektedirler. Anadolu Ajansı derhal tekzip yayınlamalıdır!"

NE OLMUŞTU?

Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri Ulus Meydanı'nda gösteri yapmıştı.

Olaya ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.30 sıralarında Ulus Atatürk Anıtı önünde yasa dışı eylem yapan gruba dağılmaları yönünde gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır. Müdahale esnasında yaşanan olaylarla ilgili olarak da görevli personel hakkında soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.