Caz ve breakdans, Kapıağası Yakup Ağa Hamamı’nın etkileyici atmosferinde bir araya geldi

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Şu sıralar Red Bull Türkiye’nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından izlenebilen video projesinde cazla breakdansın birlikteliğine tanık oluyoruz. Üstelik özel bir mekânda. İki isim İstanbul Samatya’da bulunan Kapıağası Yakup Ağa Hamamı’nın etkileyici görselliği ve akustiğinde, doğaçlama bir şekilde yapılan çekimlerde yeteneklerini sergilediler. Biz de Odman ve Jester ile bu ilginç projeyi konuştuk.

Caz ile breakdansın bir araya gelmesi başta uçuk bir fikir gibi geliyor. Projeye nasıl dahil olduğunu sorduğumuz Odman, şunları söylüyor: “Aslında 1930’lardan gelen caz ve tap-dance ilişkisi yüzünden çaldığım müziğin ve enstrümanın herhangi bir dans veya ritmik öğe ile birleşmesi çok doğal. Breakdans ve davulu birleştiren bu projeyi bana sundukları anda kabul ettim çünkü birbirine çok yakışan iki farklı ritmik dünyanın müthiş bir uyum sağlayacağından emindim.” Jester ise konu hakkında, “Caz ve breaking fikri bence tam olarak olması gerekendi diye düşünüyorum. Çünkü müziğin temelinde davul, dansın temelinde de ‘rocking’ var; birisi müziğin, diğeri bedenin ritmini (zamanını) oluşturuyor. Aslında ikisini birbirinden ayırmak mümkün değil” yorumunu yapıyor.

DENEME DE YOK PROVA DA

Videoda izleyeceğiniz her an doğaçlama. Arkasında deneme de yok prova da... Odman, “Mekâna gittiğimizde o anda nasıl bir his içindeysek onu yansıtmaya çalıştık. Jester’ın birkaç yönlendirmesi ile onun da hareketlerine uygun bir kaç ‘beat’ yakaladık. Çalışması çok keyifliydi ve beklentilerimizin üzerinde bir iş oldu. Jester’la da çok iyi anlaştık, dünya tatlısı bir insan, çok iyi bir dansçı” diye anlatıyor. Jester da “İki sanatçının yan yana sevdiği şeyi yapıyor olması aşina olmadığınız şeylerde bile yeni şeyler keşfetmenizi sağlıyor” ifadelerini kullanıyor.

"MEKÂNA AŞIK OLDUM"

Çekimler özel bir mekânda yapılmış. “Bu tercih nasıl ortaya çıktı” sorusunu yanıtlayan Odman, “Aslında mekânı biraz korkarak sundular bana, çünkü akustik olarak bir hamamın içinde davul ile çok zorlanabiliriz gibi bir hissiyat vardı. Fakat ben tam tersine bu hiç denenmemiş olduğunu düşündüğüm fikri çok beğendim ve mekâna aşık oldum. Ses kaydını da ben yaptım ve hamamın doğal yankısına ve çıkan davul sesine gerçekten bayıldım. Aslında bu işin benim için başka bir nostaljik tarafı da var. Hiç görmediğim aynı isimli Dedem ‘Ferit Odman’ Bursa’daki Kükürtlü Oteli’nin sahibiymiş. İçinde kaplıcalar ve hamamları olan bu oteli işleten dedem torununu bir hamamda çalıyorken görse herhalde onun da çok hoşuna giderdi diye düşünüyorum” diyor.

Gelecekle ilgili beklentilerini sorduğumuz Jester ise şöyle cevap veriyor: “Sevdiğim şeyi yapmaya devam ediyorum ve onunla öngörülemez olanı keşfediyorum. Kasım ayında New York’ta gerçekleşecek BC One 2022 dünya finali için hazırlanıyorum.”