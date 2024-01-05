Anadolu Ateşi'nin mahkeme kararına karşın Aspendos Arena'yı boşaltmadığı belirtildi: 19 aydır tahliye etmediler

Yayınlanma: 05.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.01.2024 - 03:00

Antalya Serik ilçesinde 2008 yılına kadar Aspendos Antik Tiyatrosu’nda sahneye çıkan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 2 bin yıllık antik tiyatronun restorasyon işlemleri nedeniyle gösterilerini durdurdu. O dönem Aspendos Antik Tiyatro’ya yakın bölgede, Hüseyin Avni Aykol’a ait 39.9 dönümlük arazinin kiralanan 25 dönümlük alanında Aspendos Arena kuruldu.

Akyol, taşınmazı Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’na kiraladı. Ancak daha sonra kira sözleşme süresinin dolması üzerine Aykol, dans topluluğunun alandan çıkmasını ve taşınmazın mahkeme kararına uyularak boş şekilde teslim edilmesini istedi. 19 ay önce tahliye kararı verildi. İlk tahliye kararının ardından dosya bir üst mahkemeye gitti, daha sonrasında ikinci tahliye kararı onandı. Taşınmaza ilişkin tahliye kararı mülk sahibi Aykol lehine kesinleşti. Ancak iddiaya göre Anadolu Ateşi Dans Topluluğu söz konusu alanı tahliye etmedi.

Aspendos Arena’nın bulunduğu arazinin, Antalya Toprak Koruma Kurulu’nca tarım arazisi statüsünden çıkarılmasına ilişkin kararı, Antalya 4’üncü İdare Mahkemesi’nce iptal edilmişti.

Mülk sahibi Hüseyin Avni Aykol, “Göz göre göre benim yerimi işgal ediyorlar, çökmeye çalışıyorlar. Ben burada tarım yapıyorum. Keşiflerde de bilirkişilerin verdiği kararlarda buranın tarım toprağı olduğu yazıyor. Toprağın üzerine çakıl döküp taşınmazın altında izinsiz kazı yaptılar” dedi.

Avukat Bengünil Işık, “Taşınmaz tahliye edilemesin diye sürüncemede bırakılan işlemler var” diye konuştu.

‘SÜREÇ DEVAM EDİYOR’

İddiaların odağındaki Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan ise “Yargı süreci devam ediyor. Umarım bir uzlaşma yoluyla çözülür. Antalya bir tiyatroyu kazanmış olur” yanıtını verdi.

Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından arazinin 20 bin 842 metrekarelik kısmının Aspendos Arena Gösteri Merkezi yapılmak suretiyle toprağın doğal yapısının bozulduğu tespit edilmiş, firma sahibine 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” kapsamında 454 bin 814 TL idari para cezası uygulanmıştı.