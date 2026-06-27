Anadolu’da en fazla kapanan işletmenin yer aldığı sektörler belli oldu: ‘Gıda, ulaştırma, giyim’

Ticaret Bakanlığı, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün soru önergesine verdiği yanıtta, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya ve Uşak’taki kapanan şirketler ile faaliyetini sonlandıran esnaf ve sanatkâr işyeri sayıları hakkında veriler paylaştı. Yanıta göre, 1 Ocak 2022 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında Denizli’de 4 bin 911, Isparta’da bin 342, Burdur’da 753, Kütahya’da bin 163 ve Uşak’ta bin 144 şirket (anonim şirket, limited şirket, kollektif şirket, komandit şirket, kooperatif) kuruldu. Aynı tarihler arasında Denizli’de 933, Isparta’da 358, Burdur’da 190, Kütahya’da 265 ve Uşak’ta 259 şirket (anonim şirket, limited şirket, kollektif şirket, komandit şirket, kooperatif) kapandı. Şirket ve ticari işletmelerin terkin sebepleri arasında, tasfiye süreçlerini tamamlamalarının yanı sıra birleşme, bölünme ve tür değişikliği gibi yapı değişikliği işlemlerinin de yer aldığı belirtildi.

ESNAFTA DURUM

Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi (ESBİS) kayıtlarına göre de; Denizli’de 1 Ocak 2022 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında 21 bin 233 terkin işlemi, buna karşılık 64 bin 35 tescil işlemi gerçekleşti. Isparta’da 10 bin 28 terkin, 25 bin 401 tescil, Burdur’da 6 bin 989 terkin, 17 bin 71 tescil, Kütahya’da 11 bin 624 terkin, 24 bin 515 tescil, Uşak’ta 12 bin 37 terkin, 28 bin 558 tescil işlemi gerçekleştirildi.

EN FAZLA TERKİN, TESCİL OLAN SEKTÖRLER

Yanıta göre, bu kentlerde söz konusu tarihlerde en çok tescil işlemi gerçekleştirilen sektörler, “gıda, tarım”, “ulaştırma hizmetleri” ile “metal, otomotiv, makine” sektörleri oldu. En çok terkin işlemi gerçekleştirilen sektörler de, “gıda, tarım”, “ulaştırma hizmetleri” ile “giyim, deri ürün, ev tekstili, dokuma” olarak sıralandı. Bu arada “gıda, tarım” ile “ulaştırma hizmetlerinin” hem tescil hem de terkin işlemlerinde ilk sıralarda yer alması dikkat çekti. Yanıtta, terkin işlemlerinin, yalnızca ekonomik zorluk kaynaklı olarak değil ticari hayatın doğal akışı içerisinde; esnaf ve sanatkârların meslek değiştirmesi, tacir sınıfına geçmesi, emekli olması, vefat etmesi ya da işini kapatarak farklı sektörlere yönelmesi gibi çok çeşitli nedenlerle de gerçekleşebildiği kaydedildi.