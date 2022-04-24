Anadolu OSB 23 Nisan’da yüzlerce çocuğa kitap hediye etti

24 Nisan 2022 Pazar, 18:49

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB), “Geleneksel Kitap Hediye Ediyoruz Geleceğe Tohum Ekiyoruz” başlıklı etkinliği kapsamında 7 ile 12 yaş arası 600 çocuğu Ataol Behramoğlu' nun Çocuklar İçin 1920 Dersleri, Orhan Veli Kanık'ın Nasrettin Hoca Öyküleri ve Turan Karakaş'ın Çocuklar İçin 23 Nisan kitaplarıyla buluşturdu.

TUNCAY: ÇOCUKLAR, LÜTFEN HAYAL ETMEKTEN VAZGEÇMEYİN

Konuyla ilgili Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, çocuklar için yayınladığı mektupta Türkiye Cumhuriyeti milli tarihinin 23 Nisan 1920’de yazılmaya başladığına dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: