Anadolu OSB 23 Nisan’da yüzlerce çocuğa kitap hediye etti
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bölgelerinin işletmelerinde çalışanların çocuklarına kitap hediye ederek kutladı.
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB), “Geleneksel Kitap Hediye Ediyoruz Geleceğe Tohum Ekiyoruz” başlıklı etkinliği kapsamında 7 ile 12 yaş arası 600 çocuğu Ataol Behramoğlu' nun Çocuklar İçin 1920 Dersleri, Orhan Veli Kanık'ın Nasrettin Hoca Öyküleri ve Turan Karakaş'ın Çocuklar İçin 23 Nisan kitaplarıyla buluşturdu.
TUNCAY: ÇOCUKLAR, LÜTFEN HAYAL ETMEKTEN VAZGEÇMEYİN
Konuyla ilgili Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, çocuklar için yayınladığı mektupta Türkiye Cumhuriyeti milli tarihinin 23 Nisan 1920’de yazılmaya başladığına dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:
- Lütfen hayal etmekten vazgeçmeyiniz. Unutmayınız ki; Bizler, yoktan var edilen bir ülkenin evlatlarıyız. Tarihimiz, inançlarımızdan vazgeçmediğimiz sürece her şeyi başarabildiğimizi ispatlamıştır ve o güç hepimizde bulunmaktadır.
- Tüm ihtiyacımız olan Cumhuriyetin kuruluş felsefesine sıkı sıkıya sarılmaktır. Bu düşünce ve ilkelerle Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’ni hiç kamu kaynağı kullanmadan, kendi imkanlarımızla kurduk. Bugün Bölgemiz modern yapılanması ile övgü alırken, 5000 kişiye iş imkanı sağlıyor ve 113 orta ölçekli firma ile tüm dünyaya ihracat yapıyor.
- Sizlerin ülkemiz için bilim ve akılla daha iyi işler yapacağınızdan, emeğin değerini her zaman sayacağınızdan, yurttaşlarımıza hizmeti en yüce görev bileceğinizden şüphe duymuyoruz ve sizlere inanıyoruz.
- Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin kuruluşunun ve milli egemenliğimizin bütün dünyaya ilanının 102’ inci yıl dönümü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor; bugünü bayram yapan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz.
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