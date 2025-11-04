Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı

4.11.2025 10:51:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Hereke mevkisinde, toz şeker yüklü TIR, cip ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası savrulan TIR, bariyerleri aşarak Ankara istikametine geçti. TIR, bu yönde de bir hafif ticari çarparak durabildi.

Image

YARALI BULUNMUYOR

İlk bilgilere göre yaralananın bulunmadığı kaza sonrası bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay sebebiyle otoyolun Ankara yönü trafiğe kapanırken, ekiplerin ulaşımı açma çalışması sürüyor.

Yolun İstanbul yönünde ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İlgili Konular: #Ankara #otoyol