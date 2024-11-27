Anadolu Otoyolu'nda faciadan dönüldü! Küle dönen TIR'dan geriye demir yığını kaldı

Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde alev alan TIR'ın kabin kısmı yandı. Küle dönen TIR'dan geriye demir yığını kaldı.

Anadolu Otoyolu'nda faciadan dönüldü! Küle dönen TIR'dan geriye demir yığını kaldı
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İHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 09:47

Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişi Daniş Koper Viyadüğü mevkiinde, İstanbul istikametinde ilerleyen  F.K. kontrolündeki 81 ADF 151 dorse plakalı tırın kabin kısmında yangın çıktı. Boş olduğu öğrenilen araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, TIR'ı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bölgeye itfaiye ve jandarma otoyol ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

TIR'ın kabininden geriye demir yığınının kaldığı yangına ilişkin inceleme başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #Anadolu Otoyolu #sürücü

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