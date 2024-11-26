Dünyanın en pahalı kazası: 4 lüks araç çarpıştı, hasar 70 milyon TL’yi buldu

Yayınlanma: 26.11.2024 - 17:10

Güncelleme: 26.11.2024 - 17:14

Avusturya’nın İsviçre sınırına yakın Pfunds dağ yolunda meydana gelen kaza, motorsporları tutkunlarını şok etti. Bir McLaren Elva, Ferrari La Ferrari, Ferrari 812 Superfast ve Bentley Continental GTC’nin karıştığı kazanın toplam hasar maliyeti 1.8 milyon İsviçre Frankı (yaklaşık 70 milyon TL) olarak belirlendi.

Boş bir yolda gerçekleşen ve sürücülerin tamamen yara almadan kurtulduğu kaza, lüks otomobil dünyasında büyük yankı uyandırdı. 40 ila 52 yaşları arasında olan sürücüler kazada fiziksel olarak zarar görmedi, ancak araçların yol açtığı maddi kayıp dikkatleri üzerine çekti.

ÖMÜR BOYU ÇALIŞSAK BİLE ÖDEYEMEYİZ

Sosyal medya kullanıcıları, kazanın yüksek maliyetine şaşkınlıkla tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "bu kazayı bir ömür boyu çalışsak bile ödeyemeyiz" şeklinde yorum yaparken, başka bir kullanıcı ise "dünyanın en pahalı kazası" ifadelerini kullandı.