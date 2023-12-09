Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı... Kalınlığı 10 santimetreye ulaştı!

Gerede'de, Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkiinde kar etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

DHA
Yayınlanma: 09.12.2023 - 21:37
Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı... Kalınlığı 10 santimetreye ulaştı!
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Anadolu Otoyolu'nun Gerede ilçesi kesiminde bulunan Cankurtaran mevkiinde kar etkili oldu.

Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ulaşımda aksama yaşanmazken, trafik polisleri sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.


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