Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Marmara Denizi'nde yarın fırtına beklendiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:20
Marmara Denizi için fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) esmesi beklenen fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.


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