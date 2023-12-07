Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Marmara Denizi'nde yarın fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) esmesi beklenen fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
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