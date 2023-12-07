Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:20

Güncelleme: 07.12.2023 - 12:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) esmesi beklenen fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.