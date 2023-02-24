Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası!
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Şekerpınar mevkisinde 3 araç kaza yaptı. Kazada yaralanan 1 sürücü ambulansta tedavi edildi.
Anadolu Otoyolu'nun Çayırova ilçesi Şekerpınar mevkisi İstanbul istikametinde, A.C. yönetimindeki sıvı deterjan yüklü kamyonet, M.K. idaresindeki oto kurtarıcı ile M.S'nin kullandığı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü M.S, ambulansta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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