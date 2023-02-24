Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası!

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Şekerpınar mevkisinde 3 araç kaza yaptı. Kazada yaralanan 1 sürücü ambulansta tedavi edildi.

AA
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 20:16
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası!
Abone Ol google-news

Anadolu Otoyolu'nun Çayırova ilçesi Şekerpınar mevkisi İstanbul istikametinde, A.C. yönetimindeki sıvı deterjan yüklü kamyonet, M.K. idaresindeki oto kurtarıcı ile M.S'nin kullandığı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü M.S, ambulansta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.


Anadolu Otoyolu trafik kazası kaza

İlgili Haberler

Erken finali Manchester United kazandı

Erken finali Manchester United kazandı
Fiorentina, evinde de kazanarak turladı

Fiorentina, evinde de kazanarak turladı
ABD'de çevre felaketine neden olan tren kazasıyla ilgili ön rapor yayınlandı

ABD'de çevre felaketine neden olan tren kazasıyla ilgili ön rapor yayınlandı

En Çok Okunan Haberler