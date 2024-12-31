Anadolu'nun kayıp tapınağı Amasya'daki Oluz Höyük kazılarında bulundu

Yayınlanma: 31.12.2024 - 11:32

Güncelleme: 31.12.2024 - 11:32

Amasya'nın Göynücek ilçesindeki Oluz Höyük kazılarında, M.Ö. 600'lü yıllara ait, Friglere ait bir tapınak ortaya çıkarıldı. Kazılar, önceki yıllarda Medler dönemine ait ateşgah ve mimari yapıları gün yüzüne çıkarırken, bu yılki çalışmalarda Frigler dönemine ait tapınak keşfedildi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve kazı sorumlusu Prof. Dr. Şevket Dönmez, 18 yıldır devam eden kazılarda, Oluz Höyük'ün tarihinin 6 bin 500 yıl öncesine dayandığını belirtti. Dönmez, Oluz Höyük'ün katman katman bir tarih kitabı gibi düşünülebileceğini ifade ederek, her katmanın tarihsel bir sayfa olduğunu vurguladı.

Oluz Höyük'ün bir dinsel merkez olduğunu belirten Dönmez, kazı çalışmalarının özellikle Hititler dönemine ait izleri ortaya çıkardığını, ancak tam olarak o döneme ulaşamadıklarını söyledi. Kazılarda boğa betimlerinin önemli bir yer tuttuğunu, boğaların Hititler'de fırtına tanrısının kutsal hayvanı olduğunu belirtti.





Kazıların bu yılki en önemli keşfi ise Kubaba Tapınağı oldu. 2010 yılından beri Frigler dönemine ait bir Kubaba kutsal alanı ve mabedi üzerinde çalışmalar yapan ekip, bu yıl tapınağın kutsal odasını ve tanrıça Kubaba'yı temsil eden kutsal taşı ortaya çıkardı. Dönmez, "Artık buraya Kubaba tapınağı, Kubaba mabedi diyebiliyoruz" diyerek, bu keşfi Oluz Höyük kazılarındaki önemli bir başarı olarak nitelendirdi.

Dönmez, Kubaba kutsal alanı ve mabedinin Anadolu'da kaybolmuş bir tapınak olarak ortaya çıktığını belirterek, tapınağın etrafında çok sayıda kemik obje bulduklarını söyledi. Bu objelerin, muhtemelen ayinlerde kullanılan kırbaçlara bağlandığını, rahiplerin bu nesneleri vücutlarına vurduklarını ve ayinlerin dans ederek gerçekleştiğini ifade etti.

Kazıların, M.Ö. 600'lü yıllara yani 2 bin 600 yıl önceye ait olduğunu belirten Dönmez, bu yılki kazıların özel olarak Kubaba kutsal alanı üzerine yoğunlaştığını ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında büyük destek alındığını söyledi.