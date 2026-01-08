Anahtar Parti Ankara İl Başkanı Ömer Korkmaz basın emekçileriyle bir araya geldi

Anahtar Parti (A Parti) Ankara İl Başkanı Ömer Korkmaz, bu sabah partisinin il başkanlığında basın emekçileri ile bir araya geldi. Korkmaz burada başkent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara’nın başlıca sorunlarının trafik ve su sorunları olduğunu belirten Korkmaz, “Mansur (Yavaş) Bey uzun zamandır görev başında. Yeterli süreyi geçirdi. İnşallah toparlarlar. Toparlamazlarsa biz toparlayacağız” dedi. Belediyenin bir yapılaşma olduğuna dikkat çeken Korkmaz, “Belediye başkanı teknik biri olmalı ve teknik de bir kadrosu olması lazım" diye konuştu.

"HER KESİME HİTAP ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Yapılan icraatlarla ilgili de konuşan Korkmaz, "Bir şeyi kimin yaptığının bir önemi yok. Önemli olan bir şeylerin düzelmesi" ifadelerini kullandı. Merkezde durma eğiliminde olduklarını söyleyen Korkmaz, her kesime hitap etmeye çalıştıklarının altını çizdi. Basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü de kutlayan Korkmaz, “Basın özgürlüğünün güçlendiği, kaleminizin hiç susmadığı yıllar diliyorum” dedi.