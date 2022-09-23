Anahtarını unutmuştu... Çatıdan sarkıttığı iple evine girmek isterken düşüp, öldü

23 Eylül 2022 Cuma, 17:39

Özyurt Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi'nde 23 Eylül Cuma günü saat 10.30 sıralarında; evli olduğu öğrenilen Şahin Pekmezci, 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairesinin anahtarını içeride unuttuğunu fark etti. Pekmezci, evine girmek için binanın çatısından sarkıttığı iple balkona inmek istedi.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Ancak bu sırada ip kopunca Pekmezci, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Şahin Pekmezci'nin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Pekmezci'yi Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

KURTARILAMADI

Şahin Pekmezci, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şahin Pekmezci'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Bu arada, Pekmezci’nin düştüğü anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.