Son dakika: Manisa'da yangın

Manisa'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

AA
15 Eylül 2022 Perşembe, 16:43
Son dakika: Manisa'da yangın
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Manisa'nın Yunusemre ilçesi Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


Yangın Manisa Orman ormanlık alan

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