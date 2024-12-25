Anakra'da iş cinayeti: İş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti!

Ankara’nın Elmadağ İlçesinde Baştaş Çimento Fabrikası'na malzeme veren taş ocağında devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Anakra'da iş cinayeti: İş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti!
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İHA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 16:57

Alınan bilgiye göre, Baştaş çimento fabrikasına taş malzeme veren taş ocağında taş kırmada kullanılan rok makinesi devrildi.

Yaşanan iş kazası sonucu 40 yaşındaki Şükrü Yılmaz rok makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Yılmaz’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Ankara #İşçi #Taş ocağı

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