Balıkesir'deki patlamada ölümden dönen işçiler konuştu

Yayınlanma: 25.12.2024 - 13:51

Güncelleme: 25.12.2024 - 13:51

Balıkesir’in Karesi ilçesi Kavaklı kırsal mahallesindeki mühimmat fabrikasında dün sabah 08.25 sıralarında meydana gelen patlamada yaralı olarak kurtulanlar konuştu.

Balıkesir Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 45 yaşındaki Fevzi Tekin, "Patlamanın olduğu binanın yanında sera diye tabir ettiğimiz yerde oturuyorduk. Bir anda 'güm' diye ses geldi. Her taraf savaş alanına döndü. Biz bile ne olduğunu anlayamadık. Bir sesle her taraf yerle bir oldu" dedi.

"BİRDEN PATLAMA OLDU"

Yaralı kurtulan diğer yaralı 29 yaşındaki Murat Demirkolan ise, "Ben 10 senedir bu fabrikada çalışıyorum. Patlayan yere çok yakın bir alanda oturuyorduk. Birden patlama oldu. Neden patladığını bilmiyoruz" diye konuştu.

Yaralı iki işçinin de bugün taburcu edileceği öğrenildi.