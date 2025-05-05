Anaokulu öğretmeni yol kenarında yaralı bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde anaokulu öğretmeni Osman K. (38) yol kenarında kanlar içerisinde yaralı bulundu.

Anaokulu öğretmeni yol kenarında yaralı bulundu
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DHA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 15:53

Efeler Güzelhisar Özel Öğretim Anaokulu'nda öğretmen olan Osman K., saat 10.00 sıralarında Kızılcaköy Mahallesi'nde, çevredekiler tarafından yol kenarında yaralı bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağında kesici alet yarası ve vücudunda kırıklar olan Osman K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Osman K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Jandarma, şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #aydın #öğretmen #yaralı

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