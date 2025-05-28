Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum: 'Bu anayasa Türkiye'nin değil Washington'un siparişi'

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum’a göre asıl mesele Türkiye'nin iç dinamikleri değil, dış baskılar. Batum, yeni anayasa sürecinin aslında 8-9 ay önce başlatıldığını öne sürüyor ve CNN International’da yayımlanan, Kürt temsilcisi Abdürrahim Semavi’nin açıklamalarını hatırlatıyor. “Semavi açıkça Türkiye, Kuzey Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki Kürt bölgelerini içine alan bir ortaklık planından ve bu planın anayasal zemininden bahsediyor. Türkiye’de süreç başlamadan önce bu röportaj verildi.”

KİM YAZIYOR KİM YÖNLENDİRİYOR?

Türkiye, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye ile federatif bir yapı içinde yer alacak,

PYD-YPG’ye anayasal meşruiyet tanınacak,

Abdullah Öcalan “kurucu önder” olarak anılacak,

Lozan Antlaşması geçersiz ilan edilecek,

1921 Anayasası’na dönüş sağlanacak.

Prof. Dr. Batum’a göre bu anayasanın satır aralarında yalnızca Türkiye iç siyasetinin hedefleri değil, ABD’nin ve özelde eski Başkan Donald Trump’ın Ortadoğu vizyonu da var. “Trump açıkça söyledi: ‘100 yıl önce İngilizler cetvelle çizdi, şimdi biz çizeceğiz.’ İşte bu anayasa o cetvelin kılavuzudur.” Batum, ABD’nin Sykes-Picot sonrası yarım kalan Ortadoğu mühendisliğini, şimdi Türkiye’nin dahil olduğu bir planla tamamlamak istediğini belirtiyor. Bu plana göre:

“Bu, Neo-Osmanlıcılık maskesiyle pazarlanan Amerikan patentli bir harita değişimidir,” diyor Batum. “Amaç, Erdoğan’a bir ömür boyu iktidar, Türkiye’ye ise dış güdümlü bir federasyon sistemi dayatmaktır.”

ABD BU İŞİN NERESİNDE?

Batum’un dikkat çektiği en kritik unsur, bu sürecin bir anayasa tartışması değil, bölgesel bir yeniden yapılandırma projesi olması. Bu plan, ABD Başkanı Donald Trump döneminde şekillendi. Trump, Amerikan dış politikasını NATO, BM gibi uluslararası yapıların ötesinde doğrudan ekonomik ve askeri pazarlıklarla yürütmeyi hedefledi. “Trump diyor ki, bu coğrafya 100 yıl önce İngilizlerin denetimindeydi. Şimdi sıra bizde. Türkiye’yi de bu düzenin bir parçası yapacağız.”

Batum’a göre, ABD bu planı uygulayabilmek için Türkiye’de güçlü ve uyumlu bir liderliğe ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle Erdoğan’ın ömür boyu görevde kalabileceği bir anayasal sistem dayatılıyor.

“Bu anayasa bir hukuk belgesi değil. Amerika’nın Ortadoğu’daki çıkarlarının Türkiye üzerindeki anayasal kılıfıdır.”

ANAYASANIN İÇERİĞİNDE NE VAR?

PKK’nın son bildirisine dikkat çeken Batum, “Yeni anayasada Lozan’ın reddi, 1921 Anayasası’na dönüş, Öcalan’ın kurucu lider ilan edilmesi ve Kürt ulusunun eşit ortak ilan edilmesi gibi talepler açıkça sıralanıyor” dedi. Batum’a göre iktidar bu talepleri görmezden geliyor. “Bahçeli, terörsüz Türkiye adına Öcalan’a şükranlarını sundu. Erdoğan ise ‘ben duymadım’ diyerek geçiştirdi. Oysa mesele bu kadar ciddi.”

BU ANAYASA GEÇER Mİ?



Batum’a göre kamuoyu bu kez ikna olmayacak:“2010’da, 2017’de halk kandırıldı. Grev hakkı, demokrasi vaat edildi. Şimdi ise seçmene bu anayasanın gerçek yüzü gösterildiğinde referandumda hayır diyecekler. Bu, halkın değil, dış dayatmaların anayasasıdır.”