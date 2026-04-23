Anayasa Mahkemesi Başkanlığı makamına oturan lösemili kız çocuğu: Çocuk Bakanlığı kurulsun

23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında; LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer ve Lösemili çocukları kabul eden Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya koltuğunu Lösemili bir kız çocuğu olan Elif Mina Duygucu’ya bıraktı.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı koltuğuna oturan LÖSEV Eğitim Kurumları 6. sınıf öğrencisi Elif Mina Duygucu hukukçu cübbesini giyerek Anayasa kitapçığını önüne koydu ve şunları söyledi:

"Biz tüm dünya çocukları olarak çocukluğumuzu doya doya yaşamayı, mutlu ve her zaman umutlu olmayı hayal ediyoruz. Gerekli şartların sağlandığı takdirde mükemmel sağlık, eşit eğitim, sağlıklı çevrede yaşama ve kanserojensiz beslenme haklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz.

Bizler LÖSEV çatısı altında yüzde 94 başarı oranı ile tamamen ücretsiz tedavi gören çocuklar olarak ülkemiz çocukları arasında dil, din, renk veya maddi imkân gibi hiçbir ayrım olmadığına şahitlik ediyoruz. Her çocuğun eşit doğduğunu ve doğuştan bazı haklara sahip olduğunu biliyoruz. Ve yine biliyoruz ki çocuk hakları, tüm dünya üzerinde korunması gereken en temel haklardan biridir. İnanıyoruz ki her çocuk özeldir ve hiçbir şey bir çocuğun hayatından daha değerli değildir.

Bunun için siz büyüklerimizden çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin çalışmaların daha güçlü şekilde yürütülmesini ve Çocuk Bakanlığı kurulmasını talep ediyoruz. Bize bugünleri sağlayan, düşmanlarla savaşan Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür ederiz. Bizi misafir ettiğiniz ve ilgiyle dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyor, sağlık dolu günler diliyorum."

"YÜZDE 100 TEDAVİ BAŞARISINI YAKALAMAK İSTİYORUZ"

Ardından Özkaya lösemili çocuklara Anayasa Mahkemesinin genel kurul ve yüce divan salonlarını gezdirdi.

LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer ise yaptığı konuşmada, "Biz LÖSEV olarak bu ülkeye çok daha büyük hizmetler yapmak, löseminin yüzde 100 tedavi başarısını yakalamak istiyoruz. Siz büyüklerimizden bir tek ricamız var. LÖSEV ‘in önündeki engeller kaldırılsın ve değer, önem verilsin" dedi.

Toplam 90 dakika süren görüşme sonunda Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, lösemili çocuklara çeşitli anılar ve hediyeler vererek bizzat kendisi uğurladı. Lösante Hastanesinde tedavi gören lösemili çocuklar ise yaşadıkları mutluluğu ifade etti.