Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Zühtü Arslan'ın seçilmesi kararı Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na (AYM) Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DHA
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 08:06
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Zühtü Arslan'ın seçilmesi kararı Resmi Gazete'de
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Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan kararda, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre; 2/02/2023 günü yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Sayın Prof. Dr. Zühtü Arslan seçilmiştir" ifadelerine yer verildi.

 


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