Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anayasa Mahkemesi'nden 'Ebu Hanzala' kararı!

Anayasa Mahkemesi'nden 'Ebu Hanzala' kararı!

23.05.2025 10:12:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Anayasa Mahkemesi'nden 'Ebu Hanzala' kararı!

AYM, "Ebu Hanzala" olarak bilinen El Kaide davası sanığı Halis Bayancuk'un tutukluluğun makul süreyi aştığı iddiasıyla açtığı tazminat davasının "ceza yargılamasının devam ettiği" gerekçesiyle reddinin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti. AYM, bu durumun "mahkemeye erişim hakkının" ihlali anlamına geldiğine oy birliğiyle karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) bireysel başvuruya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Halis Bayancuk, El Kaide davası kapsamındaki tutukluluğunun makul süreyi aştığı gerekçesiyle, uzun tutukluluktan kaynaklanan tazminat davalarını görmekle görevli Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi ise "yargılamanın devam ettiği ve bu aşamada tutukluluğun haksız olduğunun tespit edilemeyeceği" gerekçesiyle tazminat talebini reddetti. Bayancuk'un bunun üzerine başvurduğu istinaf mahkemesi de talebini kabul etmedi.

Bu kararlar üzerine Bayancuk, AYM'ye başvurarak, adil yargılanma hakkı ve kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğini ileri sürdü.

"MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKINA MÜDAHALE"

 AYM, yaptığı değerlendirmede, başvurucunun tutukluluğun makul süreyi aştığı iddiasıyla açtığı tazminat davasının, yargısal mercilerce asıl ceza davasının devam ettiği gerekçesiyle esası incelenmeden reddedilmesinin, kanuni dayanaktan yoksun olduğuna ve başvurucunun mahkemeye erişim hakkına yönelik açık müdahale olduğuna hükmetti. 

Kararda, mahkemeye erişim hakkının mutlak bir hak olmadığı, ancak bu hakkın sınırlandırılmasının Anayasa'nın 13. maddesindeki genel ilkelere uygun olması gerektiği belirtildi. 

OY BİRLİĞİYLE İHLAL KARARI

 AYM, açıklanan gerekçelerle, başvurucunun Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.

İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla, kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi. 

İlgili Konular: #AYM #El Kaide #Ebu Hanzala

İlgili Haberler

Hizbullahçı Hacı Bayancuk'un oğlu Ebu Hanzala tahliye edildi: HÜDA PAR mı baskı yaptı?
Hizbullahçı Hacı Bayancuk'un oğlu Ebu Hanzala tahliye edildi: HÜDA PAR mı baskı yaptı? Hizbullah'ın askeri kanat yapılanmasında yer alan ve Güneydoğu'da yüzlerce cinayetin faillerinden olan Hacı Bayancuk'un oğlu 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'un tahliye edildiği ortaya çıktı. Ebu Hanzala, terör örgütü IŞİD'in Türkiye Emiri olmak suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmıştı.
‘Ebu Hanzala’nın tahliye nedeni belli oldu: Kaçma tehlikesi yokmuş!
‘Ebu Hanzala’nın tahliye nedeni belli oldu: Kaçma tehlikesi yokmuş! “IŞİD yöneticiliği” ile suçlandığı davada hüküm giyen, “Ebu Hanzala” olarak bilinen Halis Bayancuk’un Yargıtay tarafından “kaçma şüphesi bulunmadığı” gerekçesiyle tahliye edildiği ortaya çıktı.
IŞİD sanığı Ebu Hanzala Akit TV'ye çıktı: Canlı yayında laikliği hedef aldı!
IŞİD sanığı Ebu Hanzala Akit TV'ye çıktı: Canlı yayında laikliği hedef aldı! Terör örgütleri IŞİD ve El Kaide yöneticisi olmaktan yargılanıp geçen yıl tahliye edilen “Ebu Hanzala” kod adlı Halis Bayuncuk Akit TV’ye çıktı. Bayancuk “Laiklik Allah’a kafa tutma biçimidir” dedi.