‘Ebu Hanzala’nın tahliye nedeni belli oldu: Kaçma tehlikesi yokmuş!

Yayınlanma: 20.07.2023 - 09:45

Güncelleme: 20.07.2023 - 09:45

“Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla 12 yıl altı ay hapis cezasına çarptırılan "Ebu Hanzala" kod adlı selefi Tevhid grubunun lideri Halis Bayancuk, tahliye edilmişti. Bayancuk hakkındaki tahliye kararı, kendisine yakın olduğu bilinen ‘Tevhid Gündemi’ adlı internet sitesinde “11 yıllık hukuksuzluk son buldu” başlığı ile duyuruldu. Sitedeki yazıda, Bayancuk'un “kaçma şüphesinin olmadığı” gerekçesiyle tahliye edildiği öne sürüldü.

Sitede, “Mahkeme heyeti, azami süreyi aşan uzun tutukluluk sürecini, dosyadaki delillerin toplanmasını ve kaçma şüphesi bulunmamasını gerekçe göstererek son tutuklamada 6 yıl toplamda 11 yılı bulan hukuksuzluğa son vererek Halis Bayancuk Hoca’nın tahliyesine karar verdi" denildi.

ASKERLERİN YAKILMASI

Bayancuk grubu “IŞİD’e biat etmediklerini” savunuyor. Ancak Bayancuk'un; bir dönem toplantı düzenlediği bazı Selefi grupların yöneticilerinin IŞİD’e Suriye’de katıldığı biliniyor. Yargılama dosyalarında yer alan bilgilere göre Bayancuk’un bir dönem beraber hareket ettiği isimlerden İlyas Aydın’ın kardeşi Hasan Aydın ve Ömer Yetek, iki Türk askerinin yakılması olayına karıştı.

Bayancuk’un İlyas Aydın ve Ömer Yetek ile tanışması ise 2013 yılına dayanıyor ve o dönem daha IŞİD kendisini “İslam devleti” olarak ilan etmemişti. Halen El Kaide olarak süren bir Selefi yapılanması vardı.

Edinilen bilgilere göre Selefi gruplar 2013 ve 2014 yıllarında “İslami Etüt Toplantıları” adı altında toplantılar düzenlemişti. Selefi grupların yöneticilerinden Halis Bayancuk, İsmail Okur, İlyas Aydın, Mustafa Yağbasa ve Ömer Yetek bu toplantıları organize ediyordu. Bu grupların bu toplantılardaki ana amacı İslam devletini sağlamak için yapılması gerekenlerdi. Toplantılar sürerken Bayancuk, 14 Ocak 2014 tarihinde Van merkezli operasyonun ardından tutuklandı. O dönem tutuklanma gerekçesi “El Kaide’ydi.”

YETEK VE AYDIN IŞİD’E KATILDI

Bayancuk cezaevindeyken 4 isim toplantıları sürdürdü. IŞİD, 29 Haziran 2014’de halifelik ilan etti yani artık “İslam devletiydi”. Bu toplantılara katılanlardan Aydın ve Yetek, IŞİD’e katılma taraftarıydılar. Aydın, 2014’ün ilerleyen aylarında grubuyla beraber ve Yetek de 2015’te IŞİD’e katıldı.

Bayancuk grubu Aydın ve Yetek’in IŞİD’e katılmasının ardından Bayancuk’un kendilerine “Kesinlikle oraya gidilmesi taraftarı değilim. O insanları tanımıyoruz. Hedeflerini bilmiyoruz. İnançlarıyla, yollarıyla ilgili bilgi sahibi değiliz” mesajı gönderdiğini savunuyor.

BABA BAYANCUK, GAFFAR OKKAN DAVASINDAN HÜKÜM GİYDİ

Bayancuk’un babası Hacı Bayancuk, 1992’de Hizbullah’ın askeri kanat sorumluluğunu yaptı. Bayancuk, 2008'de de İstanbul'da ikinci Sinegog baskını eylemini planlarken yakalandı ve bir yıl sonra tahliye edildi. Baba Hacı Bayancuk, Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikastı planlayıcısı olarak hüküm giymişti. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu, Hizbullah’ın Şura üyesi olan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Hacı Bayancuk’un avukatlığını yapmıştı.