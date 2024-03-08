Anayasa Mahkemesi'nden 'Don Kişot' kararı

Anayasa Mahkemesi, İspanyolca öğrenen Hasan Ataç isimli bir tutuklunun talep ettiği Don Kişot kitabının teminini reddeden Ceza İnfaz Kurumu'nun kararını geçersiz saydı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 13:56
Anayasa Mahkemesi'nden 'Don Kişot' kararı
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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hasan Ataç, İspanyolca öğrendiği ve dil kazanımlarını kaybetmemek istediği gerekçesiyle Ceza İnfaz Kurumu yönetiminden Don Kişot adlı kitabın orijinal versiyonunun teminini istedi.

Haber Global'in aktardığına göre; yönetimin eserin tercüme ettirilmesi ve tercüme ücretinin tutuklu tarafından karşılanması gerektiğini belirtmesinin ardından Ataç, Silivri İkinci Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

Hakimlik ve Silivri Ağır Ceza Mahkemesi Ceza İnfaz Kurumu yönetiminin öne sürdüğü red kararının gerekçesini yineleyerek tutuklunun talebini reddetti.

Ataç, mahkemenin talebini reddetmesinin ardından konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi; talebin kabulüne, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna ve Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verdi.


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