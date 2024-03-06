Kayıp yakınları adliye önünde basın açıklaması yaptı: ‘Herkes üç maymunu oynuyor’

Yayınlanma: 06.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.03.2024 - 04:00

Davada tutuklu sanık bulunmazken sanık avukatları suçlamaları reddetti. Sanık Hatice Sezer’in avukatı, yıkımın nedeninin depremin büyüklüğü olduğunu ifade edilirken Hatay Yapı Denetim’in sahibi sanık Sakin Karaömer ise inşaat devam ederken mimari projeye aykırı işlemleri belirlemeleri nedeniyle aralarındaki sözleşmeyi feshettiklerini ancak bu durumu belediyeye bildirmediklerini belirtti. Müşteki avukatı Bülent Akbay ise 2007 yönetmeliğine uyulmadığını ifade ederek sanıkların tutuklanmasını ve yeniden bilirkişi raporu düzenlenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların yurtdışına çıkma yasağının sürmesine, adli kontrol hükümlerinin devamına ve keşif yapılmasına karar verdi. İkinci duruşma 31 Mayıs 2024’te yapılacak. Duruşmayı gazetemize değerlendiren avukat Bülent Akbay, “Herkes üç maymunu oynuyor. Kimse yaşanan acının da bunun sorumlularının da farkında değil.

Herkes depremi unutmuş, her şey, sonuçları göze alınarak yapılmış. İhmalden fazlası var. O yüzden de sanıklar olası kasıt ile yargılanmalı” dedi. Telefonlar toplandı Kayıp yakını Süheyl Sümbültepe ise “Duruşma öncesi telefonlarımız toplandı. Duruşmada gördüğümüz, hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranan bir insan topluluğuydu. Geç gelen adalet, adalet değildir. Kamuoyunu davamıza sahip çıkmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

