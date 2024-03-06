Kayıp yakınları adliye önünde basın açıklaması yaptı: ‘Herkes üç maymunu oynuyor’

Depremde yakınlarını ve evlerini kaybeden yurttaşların adalet mücadelesi sürüyor. 14 kişinin yaşamını yitirdiği İskenderun MCG Tower Davası’nın ilk duruşması dün tamamlandı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 06.03.2024 - 04:00
Kayıp yakınları adliye önünde basın açıklaması yaptı: ‘Herkes üç maymunu oynuyor’
Abone Ol google-news

Davada tutuklu sanık bulunmazken sanık avukatları suçlamaları reddetti. Sanık Hatice Sezer’in avukatı, yıkımın nedeninin depremin büyüklüğü olduğunu ifade edilirken Hatay Yapı Denetim’in sahibi sanık Sakin Karaömer ise inşaat devam ederken mimari projeye aykırı işlemleri belirlemeleri nedeniyle aralarındaki sözleşmeyi feshettiklerini ancak bu durumu belediyeye bildirmediklerini belirtti. Müşteki avukatı Bülent Akbay ise 2007 yönetmeliğine uyulmadığını ifade ederek sanıkların tutuklanmasını ve yeniden bilirkişi raporu düzenlenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların yurtdışına çıkma yasağının sürmesine, adli kontrol hükümlerinin devamına ve keşif yapılmasına karar verdi. İkinci duruşma 31 Mayıs 2024’te yapılacak. Duruşmayı gazetemize değerlendiren avukat Bülent Akbay, “Herkes üç maymunu oynuyor. Kimse yaşanan acının da bunun sorumlularının da farkında değil.

Herkes depremi unutmuş, her şey, sonuçları göze alınarak yapılmış. İhmalden fazlası var. O yüzden de sanıklar olası kasıt ile yargılanmalı” dedi. Telefonlar toplandı Kayıp yakını Süheyl Sümbültepe ise “Duruşma öncesi telefonlarımız toplandı. Duruşmada gördüğümüz, hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranan bir insan topluluğuydu. Geç gelen adalet, adalet değildir. Kamuoyunu davamıza sahip çıkmaya davet ediyoruz” diye konuştu. 


31 MAYIS haberleri gazete haberleri yurt haberleri Yıkım haberleri

İlgili Haberler

TKP'nin Hatay'da kurduğu arıtma sistemi sabote edildi: 'Halk düşmanları sahada!'

TKP'nin Hatay'da kurduğu arıtma sistemi sabote edildi: 'Halk düşmanları sahada!'
Prof. Dr. Pampal’dan korkutan uyarı: ‘Fay kırılırsa 7’den büyük deprem olur, Hatay yine yıkılır’

Prof. Dr. Pampal’dan korkutan uyarı: ‘Fay kırılırsa 7’den büyük deprem olur, Hatay yine yıkılır’
Son Dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Son Dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Buğra Gökce'den Mehmet Şimşek'e 'konut kredisi' yanıtı: 'Halk mülksüzleşti'

Buğra Gökce'den Mehmet Şimşek'e 'konut kredisi' yanıtı: 'Halk mülksüzleşti'
Son Dakika: VAR kayıtları açıklandı… Beşiktaş – Galatasaray maçında neler oldu?

Son Dakika: VAR kayıtları açıklandı… Beşiktaş – Galatasaray maçında neler oldu?
Mete Yarar ile eski CHP milletvekili Öztürk canlı yayında birbirine girdi: 'Ben senin oğlun değilim!'

Mete Yarar ile eski CHP milletvekili Öztürk canlı yayında birbirine girdi: 'Ben senin oğlun değilim!'
Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mart 2024

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mart 2024
Dubai'yi geride bıraktık! İki şehirde konut fiyatları uçtu

Dubai'yi geride bıraktık! İki şehirde konut fiyatları uçtu
İzmir’den son anket geldi: ‘CHP’nin kalesinde’ yüzdeler netleşiyor

İzmir’den son anket geldi: ‘CHP’nin kalesinde’ yüzdeler netleşiyor
Büyükelçi oldu, davadan kaçamadı

Büyükelçi oldu, davadan kaçamadı
Mogan Enerji ne zaman işleme girecek? MOGAN işlem tarihi açıklandı!

Mogan Enerji ne zaman işleme girecek? MOGAN işlem tarihi açıklandı!