Anayasa Mahkemesi'nin 'gitar' kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

AYM'nin ceza infaz kurumunda hükümlüye gitarının verilmemesi nedeniyle maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine dair kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi'nin 'gitar' kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
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ANKA
Yayınlanma: 18.09.2024 - 09:23

Anayasa Mahkemesi’nin ceza infaz kurumunda hükümlüye gitarının verilmemesi nedeniyle maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine dair kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü, gitarının verilmemesi üzerine yaptığı başvuruda koğuşta hâlihazırda bir enstrüman bulunduğu gerekçesiyle gitarına izin vermeyen İnfaz Kurumu'nun uygulamasının hatalı olduğunu belirterek hak ihlali için tazminat davasında bulundu.

Anayasa Mahkemesi hükümlüyü haklı buldu.

NET 3 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT

Buna göre; Anayasa Mahkemesi; Adli yardım talebinin kabulüne, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alman maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine, başvurucuya net 3 bin TL manevi tazminat ödenmesine, ödemenin kararın tebliğini takiben başvurucunun Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal faiz uygulanmasına oybirliği ile karar verdi. 


Etiketler: #Resmi Gazete

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