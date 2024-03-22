Anayasa turları başlıyor: Seçim sonrası gündem ‘Türban garantisi, AYM’nin yapısı ve 2 dönem kuralı’ olacak

Yayınlanma: 22.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2024 - 04:00

Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri döneminde iktidarın vaatleri arasında yer alan anayasa değişikliği gündemi, siyaseti de hızlandıracak. İktidar cephesinin, seçim sonrasında anayasa değişikliği için muhalefet ile “uzlaşı yolunu arayacağı” ve “toplumsal konsensusun oluşturulması” parlamentoda siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yürüteceği konuşuluyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iktidarın “sivil anayasa” çıkışı sonrasında, 2021 yılında, partisinin hazırladığı 100 maddeden oluşan anayasa değişikliği teklifini kamuoyu ile paylaşmıştı. Cumhurbaşkanlığı ile birlikte AKP’de de o tarihten bu yana anayasa değişikliği ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kulislerde, iktidar kanadının hazırlayacağı yeni anayasada, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “başörtüsünün yasal güvenceye alınması” yönündeki açıklamaları sonrasında AKP ve MHP’nin hazırladığı ve 6 Şubat depremleri öncesinde TBMM’ye sunduğu “başörtüsüne anayasal güvence sağlayan” anayasa değişikliği teklifindeki maddenin de yer alacağı ifade ediliyor. Bununla birlikte hazırlanacak yeni anayasa teklifinde, TİP’li Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi sürecinde Yargıtay ile AYM arasında “krize neden olan” kararlar nedeniyle AYM’nin yapısını yeniden düzenleyen hükümlerin de bulunacağı kaydediliyor.

3. KEZ ADAYLIĞA YEŞİL IŞIK

Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “aday olup olamayacağı” tartışmaları yaşanmıştı. Kulislerde, AKP’nin hazırlayacağı yeni anayasada, mevcut anayasada yer alan “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünün de yeniden düzenleneceği ve böylece “adaylık tartışmalarına son verileceği” de konuşuluyor. Teklifin referanduma götürülmesi için 360, referandumsuz TBMM Genel Kurulu’ndan geçmesi için ise 400 milletvekilinin “evet oyu” gerekiyor.