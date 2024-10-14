Anayasa’nın ilk üç maddesiyle ilgili açıklaması konuşuluyor: Numan Kurtulmuş'un 13 yıl önceki konuşması gündem oldu

Yayınlanma: 14.10.2024 - 19:10

Güncelleme: 14.10.2024 - 19:12

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa’da Cumhuriyetin niteliklerinin belirtildiği üçüncü maddenin kaldırılması gerektiğine dair yaptığı konuşma toplumun her kesiminden tepki aldı.

Tepkilerin odağında yer alan Numan Kurtulmuş'un bundan tam 13 yıl önce 2011'de HAS Parti Genel Başkanı olduğu dönemde yaptığı konuşması sosyal medya üzerinde yayıldı.

İktidar hakkında sahtekar ifadesini kullanan Kurtulmuş'un bahse konu konuşmasında şu ifadeler yer alıyor:

"2023'te hala sivil anayasa tartışıyor olacağız. Bu sahtekar iktidar olursa BOP projesinde bölge ülkelerinin sayısının iki katına çıktığını göreceğiz. 2023'te kredi kartı borcu dolayısıyla evine icra gelmeyen kimse kalmadığını göreceğiz. 2023'te boşanma oranlarının evlenme oranlarının üstüne geçtiğini okuyacağız. Hastanelerde yaşlılara yer kalmadığını göreceğiz. 2023'te Başbakanın çocukluk arkadaşı, askerlik arkadaşı, belediyeden arkadaşı ve şoförlerinden başka kimsenin vekil olamadığını göreceğiz. 2023'te tüm bütçe gelirlerinin faize gittiğini göreceğiz. Vatandaşların KDV ve ÖTV sebebiyle isyan noktasına geldiğini göreceğiz. Hala Kürt ve Alevi açılımının tartışıldığını göreceğiz."