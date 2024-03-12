Anayasaya aykırı...Ulusal gazetede resmi Peştuca ilan yayımlanmasına tepki

Peştuca dilinde verilen ilana tepki gösteren eski cumhuriyet savcısı avukat Gültekin, “Egemen bir devletin ülkesinde bu tür bir işlemin yapılması doğru değil” dedi. Avukat Arık ise “Bu durum anayasanın 3. maddesine aykırıdır” diye konuştu.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 12.03.2024 - 04:00
Anayasaya aykırı...Ulusal gazetede resmi Peştuca ilan yayımlanmasına tepki
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Nevşehir Aile Mahkemesi’nin, ulusal bir gazetede Afganistan’da kullanılan Peştuca dilinde bir ilan verdiği ortaya çıktı. Bahsi geçen ilanın Afgan uyruklu bir kişinin boşanmasına ilişkin bir ilan olduğu belirtilirken, ilanın Peştuca olması sosyal medyada tepki yarattı. Olayın ardından Cumhuriyet hukukçularla konuştu.

Eski cumhuriyet savcısı ve avukat Ruşen Gültekin, “Türkiye’de tüm kamu kurumlarında işlemler ve yazışmalar Türkçe yapılır ve yayımlanır. Eğer sadece Türkiye dışındaki ülkelerde işlem yapılacaksa, yeminli bir tercümana çevirtilip, yurtdışında işlem yapılır. Dolayısıyla egemen bir devletin ülkesinde aslında bu tür bir işlemin yapılması doğru değil. Ancak hakimin eylemi yasaya aykırı amaca uygun.

Hâkimin bir kastı olduğunu düşünmüyorum burada. Verilen kararı anlasın diye tebliğ ediyor adama” dedi. Gültekin sözlerini şu şekilde noktaladı: “Şu anda Türk yargısında ve Emniyeti’nde de çok ciddi sıkıntılar var. Kimse ses çıkaramıyor ama yabancı uyrukluların işlediği suçlarda veyahut yabancı uyruklarıyla uyguladığı bu tür işlemlerde büyük bir tebligat sıkıntısı yaşıyoruz. Çok ciddi bir sıkıntı var, kimse söylemiyor. Bunun da temel sebebi bu kişilerin kayıtların olmaması.”

‘ÇOK DİLLİLİK YOLU’

Avukat Cihan Arık ise “Anayasa’nın 3. maddesinde, ‘Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir’ denilerek tek resmi dil esasına dayalı üniter devlet yapısı kabul edilmektedir. Resmi dil demek devletin egemenlik erklerinde ve bu erklerin işleyişinde kullanılan dil demektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin yasama, yürütme ve yargı erklerinin işleyişinde kullanılan dil Türkçedir. Yargı makamlarınca resmi dilin bilinmesine rağmen bir başka dilin kullanılmasına olanak sağlanması, demokratik bir hak sağlamak olmayıp, çok dillik yolunun açılması kurucu iradenin siyaseten farklı bir tanıma sokulması demektir” dedi.


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