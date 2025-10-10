Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anbean kaydedildi... Adana'da oyun salonuna pompalı tüfekli saldırı!

Anbean kaydedildi... Adana'da oyun salonuna pompalı tüfekli saldırı!

10.10.2025 11:34:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Anbean kaydedildi... Adana'da oyun salonuna pompalı tüfekli saldırı!

Seyhan ilçesinde, bir kişi sahibiyle husumetli olduğu oyun salonuna pompalı tüfekle saldırdı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda dün saat 16.30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kimliği açıklanmayan kişi, sahibiyle husumetli olduğu oyun salonuna pompalı tüfekle ateş açıp yaya olarak kaçtı. Şüpheli, bu sırada tüfeği de boş araziye attı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla şüpheli, gözaltına alındı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Şüphelinin saldırıdan sonra kaçtığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin 9-10 el ateş edip kaçtığı anlar yer aldı. 

İlgili Konular: #Adana #silahlı saldırı #pompalı tüfek #oyun salonu

İlgili Haberler

Misafirliğe gitti: Tuvalette silahlı saldırıya uğradı
Misafirliğe gitti: Tuvalette silahlı saldırıya uğradı Malatya'da misafirliğe gittiği konteyner kentte tuvaletteyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Zanlı kaçarken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
Silahlı saldırıda öldürülmüştü: Serdar Öktem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı!
Silahlı saldırıda öldürülmüştü: Serdar Öktem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı! Zincirlikuyu’da otomobilinin içerisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen MHP'li avukat Serdar Öktem’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından teslim alındı.
Bafra’da iş yerine silahlı saldırı: 2 şüpheli yakalandı
Bafra’da iş yerine silahlı saldırı: 2 şüpheli yakalandı Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.