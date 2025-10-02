Misafirliğe gitti: Tuvalette silahlı saldırıya uğradı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.10.2025 20:20:00
Güncellenme:
İHA
Malatya'da misafirliğe gittiği konteyner kentte tuvaletteyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Zanlı kaçarken, olayla ilgili soruşturma açıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde bulunan Manas Konteyner Kent'te meydana geldi.

İddiaya göre, M.B.'nin kaldığı konteynere misafirliğe giden A.O.K., tuvalete gittiği sırada B.Y.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Vücuduna iki kurşun isabet eden A.O.K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı olayın ardından kaçarken, ekipler bölgede yaptığı incelemede bir adet tabanca ile iki adet boş kovan buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Malatya