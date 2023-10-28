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Anbean kaydedildi... Halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

Tarsus'ta halı saha maçında kalp krizi geçiren Orhan Tosun, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tosun'un top ayağındayken fenalaşıp yığıldığı anlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 28.10.2023 - 10:12
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Mersin’in Tarsus ilçesindeki bir halı sahada akşam saatlerinde feci bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetli kadrosunda çalışan evli, iki çocuk babası Orhan Tosun (41), arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçı yaptığı sırada top ayağındayken fenalaşıp, zemine düştü.

Tosun’un arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Halı sahaya gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği tespit edilen Tosun, Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Tosun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Öte yandan, Tosun’un kalp krizi geçirdiği anlar ise, halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.


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