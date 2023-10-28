Tekme ve yumrukla darbedildi, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 28.10.2023 - 08:48

Güncelleme: 28.10.2023 - 08:48

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Canbalı Mahallesi, Küme Evleri mevkiinde saat 18.00 sıralarında yaşanan tartışma ölümle sonuçlandı.

FENALIK GEÇİRDİ!

Edinine bilgiye göre; sokakta karşılaşan Mehmet Sait R. (25) ile İbrahim M. (54) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Sait R., iddiaya göre, İbrahim M.’yi tekme ve yumrukla darbetti.

Darp sonucu İbrahim M.’nin fenalık geçirdiğini gören Mehmet Sait R., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen İbrahim M., Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR SÜRE ÖNCE BYPASS OLMUŞ

Bir süre önce bypass ameliyatı olduğu öğrenilen İbrahim M., kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

KENDİNİ İHBAR EDİP TESLİM OLDU

Olayın ardından jandarma ekiplerini arayarak kendini ihbar eden Mehmet Sait R., gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.