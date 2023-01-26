Anbean kaydedildi... Küçükçekmece'de liselilerin 'yumruklu' kavgası

İstanbul Küçükçekmece’de okuldan karne aldıktan sonra evlerine giden liseli iki grup arasında kavga çıktı. Çevredekilerin ayırdığı kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 09:51
Anbean kaydedildi... Küçükçekmece'de liselilerin 'yumruklu' kavgası
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Tevfik Bey Mahallesi Halkalı Caddesi'nde, 20 Ocak Cuma günü öğle saatlerinde karne aldıktan sonra evlerine dönen lise öğrencisi iki grup cadde üzerinde tartışmaya başladı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran gruptakileri çevredekiler güçlükle ayırdı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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