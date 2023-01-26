Sultanbeyli TEM'de 'çekiçli' kavga!

Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda minivan sürücüsüyle TIR şoförü arasında yol verme kavgası çıktı. Minivan sürücüsü ile yanındaki kişinin, TIR şoförüne çekiçle saldırdıkları kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 09:47
Sultanbeyli TEM'de 'çekiçli' kavga!
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TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde, önceki gün saat 15.00 sıralarında, minivan araç sürücüsü ve TIR şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÇEKİÇLE FARLARI PARÇALADI

Minivan araçtan inen sürücü ile yanındaki kişi, TIR şoförüne çekiçle saldırdı. Bununla da yetinmeyen ikili TIR'ın farlarını parçaladı.

Otobanın ortasında yaşanan kavga cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi. 


TEM Otoyolu TEM Sultanbeyli

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