Konya'da trafikte yol verme kavgası: 3 yaralı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 11:21

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 11:23

Kızılcalar Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'nde, önceki gün saat 23.30 sıralarında ehliyetsiz sürücü A.U. (17) ile başka bir aracın sürücüsü İbrahim K. (19) arasında iddiaya göre yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Sürücüler araçlarından inerken, tartışmaya A.U.'nun yanındaki arkadaşları Burak A. (26), ve Muhammed O. (29) da katıldı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim K., bıçakla A.U.'yu bacağından ve boynundan, Burak A. ve Muhammed O.'yu da bacağından yaraladı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İbrahim K. kaçarken, yaralı 3 kişi çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, İbrahim K.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.