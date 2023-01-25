Konya'da trafikte yol verme kavgası: 3 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde sürücüler arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.
Kızılcalar Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'nde, önceki gün saat 23.30 sıralarında ehliyetsiz sürücü A.U. (17) ile başka bir aracın sürücüsü İbrahim K. (19) arasında iddiaya göre yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Sürücüler araçlarından inerken, tartışmaya A.U.'nun yanındaki arkadaşları Burak A. (26), ve Muhammed O. (29) da katıldı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim K., bıçakla A.U.'yu bacağından ve boynundan, Burak A. ve Muhammed O.'yu da bacağından yaraladı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İbrahim K. kaçarken, yaralı 3 kişi çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, İbrahim K.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.
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