Anbean kaydedildi: Mardin'de '100 bin liralık' motosiklet hırsızlığı

06 Ocak 2023 Cuma, 13:28

Nur Mahallesi'nde, gece saat 03.30 sıralarında, apartman bahçesindeki motosikleti fark eden kimliği belirsiz kişi içeri girdi.

Musab Yiğit'e ait 47 AAV 232 plakalı motosikletin kilidini açıp, bağlı olduğu zinciri de kıran şüpheli, çalıştırarak kaçtı.

HIRSIZ ARANIYOR

Motosikletini sabah yerinde göremeyen Yiğit, durumu polise bildirdi. Polis, şüpheliyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

"HAYRETLER İÇERİSİNDE KALDIM"

Motosikletinin 100 bin TL değerinde olduğunu belirten Musab Yiğit, "Motoru her zamanki gibi park ettiğim yere bırakıp önce anahtarlayıp sonra da zincirledim. Sabah işe gidince fark ettim. Güvenlik güçlerine haber verdik, şikayette bulunduk. Motosikletin direksiyonu kilitliydi. Güvenlik kameralarını izlediğimizde şok geçirdik. Hayretler içerisinde kaldım" dedi.