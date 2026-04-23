Anıtkabir'de '23 Nisan' coşkusu

Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenlerin ardından ziyarete açıldı.

Açılışla beraber binlerce kişi, ellerindeki Türk bayrakları ile Atatürk'ün huzuruna geldi. Atatürk'ün mozolesinde saygı duruşunda bulunan yurttaşlar, tören meydanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

"ÇOK GURURLU VE SEVİNÇLİYİM"

Amasya'dan ailesi ile Anıtkabir'e gelen Merzifon Mehmetçik İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Umut Yeter, "Burada olduğumdan dolayı gururlu ve çok sevinçliyim. Atamız bize bu bayramı yaşattığı için onu çok seviyoruz ve saygıyla anıyoruz. Anıtkabir’e daha önce çok kez geldim. Atamızı çok seviyorum. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum” dedi.

Anıtkabir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında saat 21.00'e kadar ziyarete açık olacak.